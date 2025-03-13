Зірка "Маски-шоу" Барський пройшовся по зрадниці Бльоданс: "Повністю відповідає своєму прізвищу"

Український актор і режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський, який раніше розповів про онуку, пройшовся по скандальній телеведучій та акторці Евеліні Бльоданс.

У далеких 90-х та на початку 2000-х артисти працювали разом. Бльоданс була акторкою серіалу "Маски-шоу". Щоправда, в інтерв'ю Oboz.ua Борис Барський запевняє, що вона була запрошеною артисткою і знімалась далеко не у всіх серіях. За його словами, Евеліна Бльоданс не працювала в колективі на постійній основі.

"Вона не працювала в нашому колективі на постійній основі, була запрошеною акторкою. У якихось серіях "Маски-шоу" знімалася, у якихось – ні. І все це тривало досить недовго. До речі, ви знаєте, що наш театр потрапив до Книги рекордів України щодо кількості роботи у єдиному складі? Але Евеліни там нема", - говорить Барський.

Евеліна Бльоданс / Фото: instagram.com/bledans

Ще до початку повномасштабної війни Бльоданс відкрито демонструвала проросійські погляди. Після 24 лютого 2022 року акторка своєї думки не змінила. Борис Барський зазначив, що таким Z-патріотизмом Бльоданс показала, що "повністю відповідає прізвищу".

"Що я можу сказати про її ура-патріотизм? Вона повністю відповідає своєму прізвищу – от і все", - додав шоумен.

Зазначимо, Евеліна Бльоднас родом із Ялти. Коли Росія анексувала Крим, акторка підтримала загарбницькі дії російської влади та заявила, що півострів "ніколи не був українським". Також артистка незаконно відвідувала Крим та порушувала кордон України. За свою позицію Бльоданс 2015 року потрапила до "Миротворця". З початком повномасштабної війни в України акторка не змінила проросійські погляди та підтримала вторгнення Росії. У січні 2023 року проти Бльоданс запровадили санкції.

Нагадаємо, тим часом інший зрадник – блогер Артур Бабіч – подав документи на отримання російського паспорта. Заради громадянства РФ він навіть збирався йти воювати на боці окупантів.

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