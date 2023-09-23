Зірка "Маски-шоу" Борис Барський, ледь стримуючи сльози, розповів, як пережив смерть 25-річного сина

Український актор і режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський розповів, як пережив трагедію, яка сталася в його родині.

2010 року пішов з життя син Барського Костянтин, у 25-річного хлопця була затяжна хвороба від серцевого нападу.

У програмі "Говорить Суханов" Барський відповів на запитання ведучого Олексія Суханова, як він пережив цю втрату:

"Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли говорять, що час лікує, нічого він не лікує. Це завжди залишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які захищають Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких в голові змінюється все. Це не переживеш, з цим доводиться жити", - прокоментував артист.

Син Бориса Барського Костянтин

Коли Суханов поцікавився у Барського, чи міг би він поділитися порадою, як можна позбутися цього страшного болю, актор відповів:

"Розумієте, радістю можна поділитися, це дуже легко відбувається. Це радість твоя, але ти готовий роздати її всім. А горе – воно у кожного своє, тому… Нема ліків таких", - чесно сказав актор.

Нагадаємо, раніше Борис Барський поділився секретом міцного шлюбу з дружиною Наталею, з якою разом вже 43 роки. Також актор показав рідкісні фото зі своєю коханою-красунею.

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