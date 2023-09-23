Зірка "Маски-шоу" Борис Барський показав рідкісні фото з дружиною, з якою вже 43 роки разом

Український актор і режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський розповів секрет свого багаторічного міцного шлюбу з дружиною Наталею.

Борис і Наталя одружилися 1980 року і вже 43 роки разом. Барський в інтерв'ю Олексію Суханову зазначив, що навіть після стількох років разом вони досі кохають одне одного.

"Я прочитав десь, що на клітинному рівні організм людини змінюється раз на сім років. Я пожартував, коли 43 роки виповнилося, кажу: "Дивись, виходить, якщо 42 розділити на 7, то ти це вшосте змінила свою шкіру". Я з шостою жінкою живу, а вона так само з шостим чоловіком. Ми змінюємося постійно. Ми кохаємо одне одного, так виходить якимось чином. Я кохаю її ту, яку зустрів, коли ми лише зустрілися, і кохаю її ту, з якою сьогодні ми будемо вечеряти", - тепло відгукнувся про кохану Барський.

Борис Барський з дружиною

Також актор і його дружина є доказом того, що протилежності все ж притягуються. Так, Барський зізнався, що його кохана обожнює подорожувати, а от він надає перевагу спокійному відпочинку вдома.

Борис Барський з дружиною

Втім, каже артист, їх із дружиною дуже пов'язує гумор, і кохана Барського часто може його підколоти.

Розповів актор і про розподілення сімейного бюджету. Так, зізнався зірка "Маски-шоу", заробляє більше він і всю свою зарплатню приносить додому.

"Я віддаю, ми живемо на ці гроші. Те, що вона заробляє - це її заробіток, я до цього стосунку не маю. Так заведено у жінок", - пояснив Барський.

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