Зірка "Маски-шоу" Борис Барський зізнався, чому не переходить на українську мову і нарвався на хейт

Український актор і режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський чесно відповів, чому досі не перейшов на українську мову.

Артист зізнався, що виховувався в двомовному середовищі, втім на українську не переходить, оскільки твердо переконаний, що красномовнішими є вчинки:

"У мене українська родина. І ми все життя розмовляли двома мовами і чудово одне одного розуміли. Це не проблема. Проблема трошки інша. Людину слід судити за вчинками, а не за мовою, якою вона говорить. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав'язувати. І ще важливо, що для Одеси це культурна спадщина. Я не бачу тут проблеми. У чому проблема? У неприйнятті? У відторгненні? Ну сваріть мене за це", - зазначив Борис в інтерв'ю "Гончарова Подкаст".

Борис Барський

Режисер попри вміння говорити українською зазначає, що коли робить це, то йому не вдається уникати нещирості:

"Я можу говорити українською, але потрібно увімкнути в голові перекладач. І це не щиро просто. Буду говорити, як Google-перекладач. У цьому не буде душі й щирості. Мене часто просять записати якісь привітання українською мовою. Я записую і розумію, що набагато щиріше і душевніше, я б написав тією мовою, якою розмовляю. Це не виправдання. Ну я вважаю, що не можна історію Одеси викреслити. Я покоління динозаврів, які вимерли, або зовсім скоро вимруть. Почекаємо, коли я вимру", - додав знаменитість.

У коментарях під відео лише невелика частина шанувальників сприйняла таку позицію Барського. Здебільшого, режисер зіткнувся з хейтом:

Я одеситка! Я пишаюся, що такі люди як Борис Барський живуть, працюють і дарують радість і оптимізм людям!

Так. То не мова путіна, а й мова мільйонів росіян, які нас вбивали, катували, плюндрували і зараз це роблять

Мені дуже болить питання про українську мову і послухала до кінця з поваги до Бориса!

Запитання: скільки ще москолотських ракет та снарядів має прилетіти, щоб люди почали спілкування українською мовою?! Чи є межа?!

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