Зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров пішов з життя

Володимир Комаров

Український гумор осиротів — у 62 роки пішов із життя актор і комік Володимир Комаров.

Сумну звістку повідомили на сторінці одеського театру «Маски».

Артист помер 29 березня. У театрі згадали його як «фантастично талановитого, позитивного, доброго і харизматичного». Прощання з Комаровим відбудеться 1 квітня у Пантелеймонівському монастирі в Одесі, деталі церемонії пообіцяли оголосити пізніше.

Причини смерті наразі не розголошують.

Володимир Комаров народився 1964 року на Кіровоградщині, згодом переїхав до Одеси. Був одним із впізнаваних акторів «Масок», пізніше створив дует «Одеколон» і гурт «Д-ръ БрМенталь». Також знімався у кіно. У останні роки проводив екскурсії та займався творчістю поза сценою.