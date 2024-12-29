Зірка "МастерШеф" Глінська зізналася, куди переїхала після народження двійнят

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно показувала свою велику родину, розповіла про зміни у житті.

Зокрема, зірка поділилася, що змінила місце свого проживання. І після народження двох донечок переїхала до просторого будинку за містом, який орендує. Разом з нею проживає чоловік і його син від першого шлюбу. Також за доглядом дітей допомагає няня та родичі.

За словами Лізи, обов'язки у новій оселі вони розподілили без проблем. Так, вона займається приготуванням їжі, а інші у вільний час - прибиранням. Хоча блогерка не приховує, що з переїздом до будинку додалося чимало нових турбот.

Ліза Глінська з дітьми і чоловіком / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Чоловік дуже допомагає. Мама постійно з дівчатами. У мене дві няні... Тиждень одна, тиждень інша. Їсти я готую сама, прибираємо всі разом, в кого є вільна хвилинка. Ми орендували будинок за містом, місця стало більше, бо до цього жили у квартирі. Але ж і справ з ним додалося", - розповіла шеф-кухарка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Крім того, 41-річна Глінська заявляє, що насправді готова народжувати дітей іще. Вона додає, що не знає, як у подальшому складеться доля. Тож, попри будь-які настороги через свій вік, нічого не виключає.

"Я багато вислухала, що ніби мій час вже минув. Але це не так, і мої діти свідчать про це. І якщо буде воля Божа, то обов’язково в мене ще народяться дітки", - заінтригувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ліза Глінська уперше зблизька показала обличчя доньок-двійнят. Разом з ними попозував їхній тато.

Читайте також: