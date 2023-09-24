Зірка "МастерШеф" Тетяна Литвинова відверто розповіла про свої пластичні операції: "Все як в 20"

Кулінарна експертка розповіла, які частини тіла змінила.
Зірка проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова відверто розповіла про свої пластичні операції.
Лягти під ніж пластичного хірурга кулінарна експертка наважилася ще до початку повномасштабної війни. Як розповіла Тетяна в своєму Instagram, розлучення з чоловіком Ярославом Трухановим вона вирішила змінити себе на краще.
"Останнім часом, точніше після розлучення і ще до війни, я вирішила спробувати змінити себе на краще. Щиро вважаю, що дівчина в 20 повинна знайти свого гінеколога та дантиста, а жінка після 45, знайти свого пластичного хірурга! Тішуся, що мій досвід був неймовірно прекрасним саме завдяки лікарю. Вона як митець-скульптор зробила з мене справжню sexіgirl. Все як в 20", - поділилася Литвинова.
Кулінарка зізналася, що зробила одразу три пластичні операції - змінила форму грудей без імплантатів, пластику шва після кесарева розтину та ліпофіллінг. Після хірургічного втручання зірка почувалася добре та швидко відновилася.
"Через початок війни, я не змогла показатись жодного разу і все пройшло бездоганно! В один захід ми зробили три операції! Пластика грудей без імплантатів, пластика шва після кесарева розтину та ліпофіллінг. Це коли особистий жир, який має велику кількість гормонів молодості, підколюють в скули. Ефект просто вау Жодної хімії, все дуже природньо. На наступний день, я вже була вдома! Три дні після операції (трьох операцій!) була слабкість і не велика лихоманка. Але завдяки лікам, я швидко вирівнялася. Носила 3-4 тижні спеціальні пластирі на швах та 2 місяці спеціальну білизну", - розповіла Тетяна.
На нових фото в соцмережі шефиня показала себе у купальнику під час відпочинку на морі, а також наголосила, що зовсім не жалкує про операції.
"Якщо ви запитаєте мене, чи зробила би я це знову. 100 тисяч разів так! Я кайфую від свого тіла! Я кайфую і в білизні і без неї! І це величезна свобода. А свободу я ціную, якнайбільше у всіх її проявах. Особливо останнім часом. Дякую собі, що дозволила це зробити з собою!", - написала Литвинова.
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