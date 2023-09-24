Зірка "МастерШеф" Тетяна Литвинова відверто розповіла про свої пластичні операції: "Все як в 20"

Зірка проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова відверто розповіла про свої пластичні операції.

Лягти під ніж пластичного хірурга кулінарна експертка наважилася ще до початку повномасштабної війни. Як розповіла Тетяна в своєму Instagram, розлучення з чоловіком Ярославом Трухановим вона вирішила змінити себе на краще.

"Останнім часом, точніше після розлучення і ще до війни, я вирішила спробувати змінити себе на краще. Щиро вважаю, що дівчина в 20 повинна знайти свого гінеколога та дантиста, а жінка після 45, знайти свого пластичного хірурга! Тішуся, що мій досвід був неймовірно прекрасним саме завдяки лікарю. Вона як митець-скульптор зробила з мене справжню sexіgirl. Все як в 20", - поділилася Литвинова.

Кулінарка зізналася, що зробила одразу три пластичні операції - змінила форму грудей без імплантатів, пластику шва після кесарева розтину та ліпофіллінг. Після хірургічного втручання зірка почувалася добре та швидко відновилася.

Тетяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Через початок війни, я не змогла показатись жодного разу і все пройшло бездоганно! В один захід ми зробили три операції! Пластика грудей без імплантатів, пластика шва після кесарева розтину та ліпофіллінг. Це коли особистий жир, який має велику кількість гормонів молодості, підколюють в скули. Ефект просто вау Жодної хімії, все дуже природньо. На наступний день, я вже була вдома! Три дні після операції (трьох операцій!) була слабкість і не велика лихоманка. Але завдяки лікам, я швидко вирівнялася. Носила 3-4 тижні спеціальні пластирі на швах та 2 місяці спеціальну білизну", - розповіла Тетяна.

Тетяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

На нових фото в соцмережі шефиня показала себе у купальнику під час відпочинку на морі, а також наголосила, що зовсім не жалкує про операції.

"Якщо ви запитаєте мене, чи зробила би я це знову. 100 тисяч разів так! Я кайфую від свого тіла! Я кайфую і в білизні і без неї! І це величезна свобода. А свободу я ціную, якнайбільше у всіх її проявах. Особливо останнім часом. Дякую собі, що дозволила це зробити з собою!", - написала Литвинова.

Тетяна Литвинова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

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