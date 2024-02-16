Зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова вперше розповіла про складну операцію та відновлення після неї

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова вперше розповіла подробиці операції, яку їй зробили нещодавно.

У своєму фотоблогу Тетяна після десяти днів після операції зізналася, що їй видаляли злоякісні новоутворення. Втім, де саме уточнювати не стала.

"Що ж зі мною було? Це була операція дуже складна по видаленню деяких новоутворень, які потрібно було видалити, щоб вже не думати про них", - розповіла ведуча.

Тетяна Літвінова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Наразі кулінарна експертка поступово повертається до звичної рутини, хоча все ще переймається за стан свого здоров'я, адже очікує на фінальні результати аналізів.

"Ще чекаю аналіз на гістологію. Трошки ще нервую, але сподіваюсь, що все добре", - зазначила знаменитість.

Окрім того, Літвінова також поділилася, як минає її реабілітація. За словами зірки, вона ще досі відчуває сильну втому та вживає необхідні ліки. І додала, що її шлунок негативно реагує на медикаментозне лікування.

Тетяна Літвінова / Фото: instagram.com/tanita_litvinova

"Краще трошечки себе почуваю, але все ще є слабкість. Особливо те, що я не можу пити знеболююче через те, що в мене дуже слабкий шлунок. Не дуже часто п'ю ліки, пігулки не люблю. Лікуюся гомеопатією, а зараз потрібно пити ліки і мені ще гірше, коли я п'ю знеболюючі. Тому терплю", - додала кулінарна експертка.

Нагадаємо, нещодавно 44-річного спортсмена й зіркового тренера В'ячеслава Узелкова госпіталізували до лікарні Києва. Знаменитість показався у кареті швидкої допомоги.

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