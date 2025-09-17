ТСН у соціальних мережах

Зірка "МастерШефа" Денис Савенко покинув Україну й зробив заяву: "Я більше не вдома"

Фіналіст кулінарного шоу відверто розповів, чому вирішив почати нове життя у Чехії.

Денис Савенко

Денис Савенко / © instagram.com/denys_savenko

Фіналіст 15-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Денис Савенко приголомшив підписників новиною про свій виїзд з України під час війни.

В Instagram кухар родом з Харкова поділився, що це рішення стало для нього надзвичайно складним, але необхідним для збереження життя та здоров'я. Він заявив, що віднедавна мешкає у Празі. За словами Дениса, головною причиною переїзду стали постійні обстріли рідного міста, які не дозволяли йому повноцінно жити та працювати.

"Життя обернулось на 180°. Дуже складне рішення, але зараз, воно мені необхідне. Дякую за ваші теплі слова, побажання, переживання. Я просто вже морально не вивозив життя в Харкові. І така ситуація є і в інших містах. Є люди, які сприймають це спокійно, але є й такі, як я, які не можуть функціонувати нормально під обстрілами", — зізнався він.

Денис Савенко / © instagram.com/denys_savenko

Денис Савенко / © instagram.com/denys_savenko

Крім того, у Чехії живе дівчина Дениса, тому він ухвалив відповідне рішення ще й з цієї причини. Тож тепер вони житимуть разом. Водночас кулінар повідомив, що вже має пропозицію перспективної роботи, але деталей поки що не розкриває.

"Друге, і те, що дуже класно — тут моя дівчина, і ми тепер разом. А третє — дуже класна перспективна робота. Блог зміниться, бо більше я не вдома", — додав фіналіст шоу.

Варто додати, що Савенко не розповів, як саме він виїхав з України під час воєнного стану. Але, ймовірно, скористався дозволом на виїзд для чоловіків до 22 років.

Нагадаємо, нещодавно хореограф Влад Яма засвітився за кордоном і здивував своїм новим іміджем без бороди.

