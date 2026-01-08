ТСН у соціальних мережах

Зірка "МастерШефа" Глінська показала будинок, де живе з трьома дітьми, і розкрила вартість оренди

Знаменитість переїхала до затишної оселі під Києвом після пологів.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ліза Глінська

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу «МастерШеф» Ліза Глінська показала будинок, який орендує для своєї великої родини.

Так, зірка проживає у Київській області з чоловіком і трьома дітьми — доньками-двійнятами та сином від попереднього шлюбу обранця. Ліза у проєкті «Люкс ФМ» розповіла, що переїзд до нового житла запропонували друзі її родини й вони погодилися орендувати, бо можливості придбати власне майно поки що немає. У результаті щомісяця сімейство сплачує за проживання близько однієї тисячі доларів.

Тим не менш, поступово зіркова мама облаштувала справжнє родинне гніздечко, де для кожного є власний простір. Глінська показала простору вітальню з великою ігровою зоною для Поліни та Соломії, а також їхню дитячу кімнату, де залишається і няня, та кухню.

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Крім того, у будинку зірка є імпровізований масажний кабінет, який вона облаштувала в коридорі, а під ним є затишне укриття з усім необхідним і підвал з різноманітними речима та технікою. Водночас блогерка показала свою спальню, де також розташоване одне з дитячих ліжечок, і ванну кімнату.

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Будинок Лізи Глінської / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно шоумен Григорій Решетнік переїхав з Києва за місто й похизувався власним добудованим двоповерховим будинком.

