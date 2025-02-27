Зірка "МастерШефа" Літвінова показала зсередини свій розкішний маєток за понад мільйон доларів

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова показала, який вигляд має її розкішний маєток.

Екскурсію своїм будинком знаменитість провела проєкту "По хатах". Маєток блогерка будувала самостійно і вже мешкає там дев'ять років. Будинок розташований просто в центрі Києва. Як говорить Літвінова, зараз його орієнтовна вартість становить понад мільйон доларів. Кулінарна експертка будувала дім таким чином, щоб він зберігав енергію. Тож, на комунальні послуги блогерка витрачає не надто багато.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

"Я його будувала. За рік побудувала. Здається, 8 серпня, вже можна було переїжджати. Будинку вже дев'ять років. Зараз він коштує приблизно від мільйона доларів. Насправді, дуже вигідно мати свій маєток. Він у мене енергозберігаючий. Тут і вікна спеціальні, він утеплений, вночі вимикається опалення, він тримає температуру, а вранці він починає підігрівати до температури 23 градусів", - поділилася знаменитість.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

Зокрема, будинок двоповерховий. Тож, до Літвінової раз на тиждень приходить прибиральниця. Також навесні блогерка замовляє клінінг, аби допомогли їй із прибиранням терас.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

"До мене раз на тиждень чи два тижні приходить прибиральниця. Навесні замовляю клінінг, коли треба прибрати тераси, бо самій це дуже складно", - розповіла знаменитість.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

Є в блогерки спортзал, який вона під час обстрілу використовує як укриття. Щоправда, спочатку там мав бути домашній кінотеатр, однак із цим не склалося.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

"Це мав бути кінотеатр, але не вийшло. Це спортзал, тут я йогою займаюся, тут у мене бомбосховище, коли ракети літають", - говорить блогерка.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

Звичайно, у Тетяни Літвінової розкішна спальня і гардеробна кімната. Як говорить блогерка, облаштовувала будинок вона сама, але з допомогою дизайнера.

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

Будинок Тетяни Літвінової / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, тим часом хореограф Євген Кот оголосив, що продає свій будинок. Також танцівник зізнався, де тепер живе з дружиною та донькою.

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