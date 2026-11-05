Зірка "МастерШефа" Літвінова продає свій ресторан в Одесі, де працювала 10 років: сума здивує

Тетяна Літвінова

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Колишня суддя кулінарного проєкту «МастерШеф» Тетяна Літвінова, яка нещодавно пригадала конфлікти з Ектором Хіменесом-Браво, виставила на продаж ресторанний бізнес, якому присвятила десять років життя.

Про своє рішення знаменитість розповіла в коментарі TikTok-акаунту violeta__wonex. За словами Літвінової, заклад уже припинив роботу, а сама вона пропрацювала там близько 10 років. Після закриття ресторану вона певний час здавала приміщення в оренду, однак тепер вирішила остаточно позбутися нерухомості.

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Йдеться про окрему будівлю в Одесі загальною площею понад 140 квадратних метрів. У ній є два поверхи, літній майданчик, парковка та обладнана кухня й піч. За весь об’єкт Тетяна хоче отримати 140 тисяч євро.

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«Тут два поверхи, це приміщення, яке стоїть окремо. 140 кв м і є літній майданчик, парковка. Повністю обладнана кухня. Ціна 140 тис. євро. Це щоб забрати й вкладати гроші, розкручувати. Продаю, бо розумію, що бізнесу треба розвиток і допомога», — зізналася блогерка.

Заклад Тетяни Літвінової

Водночас від кулінарної справи Літвінова відмовлятися не збирається. Нині вона розвиває власні сторінки в соцмережах і на YouTube, де ділиться рецептами. Також до її роботи входять індивідуальні консультації для тих, хто планує відкрити ресторан або хоче змінити організацію кухні. Окрім цього, Тетяна влаштовує гастрономічні подорожі для жінок.

«Я продовжую свою діяльність як кулінарка. У мене є особиста сторінка та YouTube. Туди я публікую рецепти. Це моя основна діяльність. Також я консультую, є приватні запити: допомагаю відкрити ресторан, переобладнати кухню, дегустації… Також роблю гастро-тури, де я збираю тури дівчат приблизно свого віку й ми виїжджаємо у подорожі відновитися», — додала зірка.

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