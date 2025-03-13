Зірка "МастерШефа" Літвінова розірвала дружбу з Мартиновською: "З мене зробили опудало"

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова, яка раніше показала свій будинок зсередини, розірвала дружбу зі своєю колегою Ольгою Мартиновською.

Знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла, що раніше приятелювала з нинішньою суддею "МастерШеф". Утім, Мартиновська образила Літвінову. Спочатку Тетяні було прикро, коли її подругу покликали на її місце на проєкті. Щоправда, тоді кулінарна експертка підтримала Мартиновську та наголосила, що це її шанс.

"Я деяку інформацію з'ясовувала, яка мене не просто ранила, вона мене вбила. Тому що я не очікувала, що на моє місце кастингують людей, з якими я дуже близька, – це була Оля. Ми спілкувалися деякий час. Я її підтримувала. Я вже не була суддею. Була Ліза спочатку. Я сказала: "Оля, це твій шанс, йди обов'язково", - пригадала кулінарна експертка.

Тетяна Літвінова / Фото: скриншот з відео

Літвінова говорить, що Мартиновська її неабияк образила згодом. Зокрема, кулінарна експертка не на позитивній ноті пішла з проєкту "МастерШеф". Як говорить знаменитість, з неї "зробили опудало". А Тетяні ж було прикро, що її подруга мовчить в той момент, коли її травлять. Наразі Літвінова та Мартиновська не спілкуються. Знаменитість говорить, що дружбі кінець і втраченого не повернути.

"Згодом ось ця лояльність до системи все показала. Я не можу через це переступити.. Ані конфлікту не було, ані якоїсь такої події, за яку можна зачепитися. Я відчуваю від людини ворожість, а дружба ж про любов. Якщо немає цього контакту, то про що ти поговориш? Контакту немає - немає дружби. З мене зробили опудало, а близька людина мовчить, коли тебе травлять", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше Тетяна Літвінова розповіла про конфлікти з Ектором Хіменесом-Браво. Знаменитість зізналась, що з шеф-кухарем було складно спілкуватися, і вона відчувала від нього ворожість.

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