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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
2 хв

Зірка "МастерШефа" Літвінова розсекретила бізнес сина, який з-за кордону повернувся до України

Також кулінарна експертка поділилася подробицями особистого життя Володимира.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тетяна Літвінова

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова розсекретила бізнес свого сина.

Так, Володимир наразі в Україні. Раніше хлопець перебував за кордоном, де здобував освіту, однак він хотів жити в рідній країні. Як зізнається Тетяна Літвінова на проєкті "33 запитання", раніше вона не розуміла вибору сина. Проте з початком повномасштабної війни в Україні ведуча усвідомила, чому Володимир так прагнув повернутися.

"Він любить свою країну. Йому тут подобається найбільше жити. Я не розуміла цього до війни, а зараз послухайте, що кажуть українці, які пожили трішечки за кордоном за часів війни. Дуже багато хто поділяє його думку і вважає, що це найкраща країна у світі", - ділиться кулінарна експертка.

Тетяна Літвінова з сином

Тетяна Літвінова з сином

Наразі Володимир навчається, а також має хоч і невеличкий, але власний бізнес. Хлопець торгує автомобілями. Окрім того, в особистому житті сина Літвінової теж все чудово. Він перебуває в стосунках та вже встиг познайомити маму зі своєю обраницею. До речі, Великдень вони планують провести всі разом в родинному колі.

"У нього невеликий бізнес. Він торгує машинами і ще так навчається. Мій син – це такий двометровий красень. З дівчатами в нього точно немає проблем. Знайомив, звичайно. Ми на Великдень збираємося посмажити щось на мангалі, тому проведемо цей день разом із Вовою та його дівчиною", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Літвінова розповіла, як розірвала дружбу з Ольгою Мартиновською. Суддя "МастерШефа" також вже прокоментувала конфлікт із колишньою подружкою.

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