Зірка "МастерШефа" Літвінова відверто розповіла про конфлікти з Ектором: "Відчувала негатив"

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова відверто розповіла про конфлікти з шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Барво.

Вони тривалий час працювали на кулінарному шоу, де були суддями. В інтерв'ю Аліні Доротюк Літвінова зізналась, що спочатку вони нібито знайшли спільну мову, але врешті їй було складно спілкуватися з Ектором. Кулінарна експертка говорить, що поведінка її колеги постійно змінювалась. За словами Літвінової, Ектор міг бути привітним, а пізніше взагалі не спілкуватися.

"Мені було важко спілкуватися з ним, тому що сьогодні людина з тобою вітається, а завтра ні. Сьогодні посміхається, завтра відвертається. Це була така поведінка - постійно різна. І в якийсь момент ти такий: "Ну, є як є, я ж не буду нікого виховувати", - пригадала знаменитість.

Тетяна Літвінова та Ектор Хіменес-Браво / Фото: скриншот з відео

Тетяна Літвінова говорить, що відчувала від Ектора негатив. Наприклад, коли вона могла коментувати страви учасників проєкту, її колега міг щось говорити іспанською, якої знаменитість не розуміла і що їй неабияк заважало. Утім, їхні конфлікти кулінарна експертка не виносила на публіку.

"Я не впевнено почувалася через те, що я не знаю іспанської. Я відчувала негатив від Ектора, коли він коментував. Я стояла перед камерами, коментувала якусь страву і чула, як Ектор постійно щось іспанською говорив. Мені це дуже заважало, але я вихована людина, тому перед учасниками не виносила на публіку наші внутрішні суперечки. Я декілька разів просила, щоб мені також перекладали, що він говорить. Це дуже заважало", - поділилася знаменитість.

Тетяна Літвінова / Фото: скриншот з відео

Врешті, Тетяна Літвінова покинула шоу, адже з нею не підписали контракт на наступний сезон. Ведуча припускає, що причиною цього могли бути їхні непорозуміння з Ектором, адже її до цього нібито запевняли, що вона залишиться в складі журі.

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Літвінова показала, який вигляд зсередини має її розкішний маєток за понад мільйон доларів. Знаменитість живе в центрі Києва.

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