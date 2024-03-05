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Зірка "МастерШефа" Ліза Глінська зізналася, чому не покарала лікарів, через яких втратила свою дитину

Зірка "МастерШефа" Ліза Глінська зізналася, чому не покарала лікарів, через яких втратила свою дитину

Ліза Глінська

Кондитерка розповіла, як лікарі ганебно позбулися всіх доказів своєї помилки.

Відома українська шефкухарка, екссуддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, відверто зізналася, чи покарала лікарів медзакладу, у якому під час пологів вона втратила дитину через їхню помилку.

Знаменитість у відвертому інтерв'ю Аліні Доротюк приголомшила зізнанням, що після прикрої лікарської помилки її документи та медична карта зникли з пологового, де вона народжувала. І несподівано ціле відділення також виявилося закритим.

"Я за декілька тижнів попросила (ексчоловіка – прим. ред.) поїхати і забрати мої документи. Він сказав, що платне відділення, де я народжувала, закрите. І коли ми приїхали шукати мої документи, у мене лишилося тільки УЗД, яке було до 8 місяця вагітності. Вони (лікарі – прим. ред.) кажуть, що загубилися. Немає документів. У мене досі немає документів, що я народжувала, і що мені робили", - розповіла кулінарка.

Ліза Глінська / ©
Ліза Глінська

Незадовго після цього Ліза думала про суд над лікарями, які вбили її дитину. Втім, через пригнічений стан не зробила цього і через деякий час пошкодувала:

"Коли я думала про суд... Я хотіла, читала про це… Але я подумала, чи повернуть мені дитину – не повернуть. Зараз я думаю, що мені потрібно було покарати цих лікарів і що буде далі, скільки ще дітей вб'ють. А я думала тільки про те, чи буде диво і чи повернуть мені дитину. У мене, мабуть, не було сил, щоб це все зробити. І потім за два-три роки вже пожалкувала, що у мене не вистачило сил, і я не покарала цих лікарів. Я вижила якимось дивом у цьому всьому", - зізналася Ліза Глінська.

Зазначимо, 15 років тому Ліза Глінська мала народити в пологовому будинку в Ялті. На жаль, через недбальство лікарів, які дали знаменитості неправильне дозування ліків й прокололи сечовий міхур, її дитина народилася мертвою. Через це кондитерці довелося багато років працювати з психологом.

Нагадаємо, Ліза Глінська вдруге вийшла заміж та нещодавно розповіла, якою мачухою є для сина свого чоловіка.

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