Зірка "МастерШефа" Ліза Глінська зізналася, чому не покарала лікарів, через яких втратила свою дитину

Відома українська шефкухарка, екссуддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, відверто зізналася, чи покарала лікарів медзакладу, у якому під час пологів вона втратила дитину через їхню помилку.

Знаменитість у відвертому інтерв'ю Аліні Доротюк приголомшила зізнанням, що після прикрої лікарської помилки її документи та медична карта зникли з пологового, де вона народжувала. І несподівано ціле відділення також виявилося закритим.

"Я за декілька тижнів попросила (ексчоловіка – прим. ред.) поїхати і забрати мої документи. Він сказав, що платне відділення, де я народжувала, закрите. І коли ми приїхали шукати мої документи, у мене лишилося тільки УЗД, яке було до 8 місяця вагітності. Вони (лікарі – прим. ред.) кажуть, що загубилися. Немає документів. У мене досі немає документів, що я народжувала, і що мені робили", - розповіла кулінарка.

Ліза Глінська

Незадовго після цього Ліза думала про суд над лікарями, які вбили її дитину. Втім, через пригнічений стан не зробила цього і через деякий час пошкодувала:

"Коли я думала про суд... Я хотіла, читала про це… Але я подумала, чи повернуть мені дитину – не повернуть. Зараз я думаю, що мені потрібно було покарати цих лікарів і що буде далі, скільки ще дітей вб'ють. А я думала тільки про те, чи буде диво і чи повернуть мені дитину. У мене, мабуть, не було сил, щоб це все зробити. І потім за два-три роки вже пожалкувала, що у мене не вистачило сил, і я не покарала цих лікарів. Я вижила якимось дивом у цьому всьому", - зізналася Ліза Глінська.

Зазначимо, 15 років тому Ліза Глінська мала народити в пологовому будинку в Ялті. На жаль, через недбальство лікарів, які дали знаменитості неправильне дозування ліків й прокололи сечовий міхур, її дитина народилася мертвою. Через це кондитерці довелося багато років працювати з психологом.

Нагадаємо, Ліза Глінська вдруге вийшла заміж та нещодавно розповіла, якою мачухою є для сина свого чоловіка.

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