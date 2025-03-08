Зірка "МастерШефа" Мартиновська назвала причину розлучення з чоловіком: "Звинувачую себе"

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно припинила стосунки з бойфрендом, назвала причину розлучення з чоловіком Іваном Кобцем.

Пара прожила в шлюбі близько п'яти років. В інтерв'ю Раміні Есхакзай кулінарна експертка зізнається, що ініціаторкою розлучення переважно була вона. Вони з Іваном сіли, проговорили, і Мартиновська вирішила, що краще їм бути окремо. Хоча чоловік не хотів розлучатися, адже був переконаний, що краще зберегти сім'ю. Зараз кулінарна блогерка зізнається, що почувається винною в розлученні. Утім, у шлюбі вона не була щасливою та коханою.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Рішення вже було ухвалено — переважно мною. Іноді я навіть звинувачую себе в тому, що наш шлюб розпався, адже саме я це ініціювала. Ми порадилися, і я вирішила, що так буде краще. Він не хотів розлучення, не хотів руйнувати сім'ю. Я довго спостерігала, ніколи не влаштовувала скандалів, але накопичувала відчуття невдоволення… Я не почувалася ані щасливою, ані коханою. Не так я собі уявляла подружнє життя", - ділиться знаменитість.

У колишнього подружжя є спільна донька. 9-річна Віра спілкується з татом. Утім, Мартиновська зізнається, що все більше відчувається їхня фізична і ментальна відстань. Це все через те, що вони рідко бачаться, адже живуть в різних країнах. Кулінарна експертка говорить, що створила для доньки комфортні умови, тому вона не відчуває потреби в батьку.

Ольга Мартиновська з донькою / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Віра дуже позитивно ставиться до тата. Єдине — фізична й ментальна відстань між ними поступово входить у звичку. І для неї, і для нього. Вона звикла жити без нього, у своїй комфортній картині світу, де є я, ті обставини й умови, які я для неї створила. Тому вона не відчуває потреби в ньому, не сумує, не шукає його", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ведучий Дмитро Комаров розлучається з дружиною Олександрою Кучеренко. Оточення пари у коментарі редакції сайту ТСН.ua висловилося про їхній розрив.

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