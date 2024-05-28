Зірка "МастерШефа" Мартиновська неочікувано показалася у Франції з ексчоловіком: "Два роки розлуки"

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська у Франції неочікувано показалася з колишнім чоловіком Іваном Кобцем.

У своєму Instagram кулінарка вже розповіла про їхню зустріч. Зокрема, вони побачилися в Парижі, куди Мартиновська привезла доньку. 8-річна Віра два роки не бачила батька. Тому Мартиновська допомогла їм нарешті зустрітися.

Колишній чоловік Ольги Мартиновської з їхньою донькою / Фото: instagram.com/olga_martynovska

У фотоблогу кулінарка опублікувала зворушливі кадри, як Віра попри дощ бігла до тата та мило його обіймала.

"Дощ. Париж. Розв'язані шнурочки. Заплутане волосся. І два роки розлуки", — підписала кадри суддя кулінарного шоу.

Колишній чоловік Ольги Мартиновської з їхньою донькою / Фото: instagram.com/olga_martynovska

У коментарях під дописом підписники підтримали Ольгу Мартиновську. Вони зазначили, що, які б стосунки не склалися між батьками, донька з татом обов'язково має проводити час та спілкуватися. Утім, знайшлися й ті користувачі, які спробували дорікнути — а як же Іван Кобець перетнув кордон. Ольга Мартиновська пояснила, що її колишній чоловік вже протягом п'яти років не живе в Україні.

Зазначимо, Ольга Мартиновська та Іван Кобець зіграли весілля 2015 року. Вже наприкінці березня 2016-го у пари народилася спільна донька Віра. Утім, стосунки не витримали перевірки на міцність і на початку 2020 року пара розлучилася.

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