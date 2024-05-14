Зірка "МастерШефа" Мартиновська похизувалася пресом і розсекретила, як тримає себе в формі

Ольга зізналася, чи дотримується дієт.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська поділилася своїми секретами стрункості.
34-річна ведуча має бездоганний вигляд і щоразу викликає у шанувальників безліч запитань, як досягти схожої фігури. Так, у своєму фотоблогу Мартиновська зазначила, що зовсім не обмежує себе у харчуванні та не дотримується особливих дієт. Своїм секретом стрункості кулінарка називає активну роботу, водний баланс і відсутність переїдання. І додає, що навіть під час стресу вона контролює, щоб не їсти зайвого.
Щоправда, за словами Ольги, раніше вона не могла дивитися на деякі свої фото з невдалих ракурсів, а тепер повністю себе приймає такою, як є. І похизувалася кадрами, де постає у кепці, футболці та джинсах з оголеним пресом.
"Декілька років тому я б це фото навіть з телефону видалила, а зараз смішно. Насправді все просто: їм все, фізично працюю, воду п'ю, не заїдаю стрес і люблю те, що їм", - пояснила Ольга.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова розсекретила, як схудла на 32 кг. Знаменитість також прокоментувала, чи дійсно використовувала для цього препарати для схуднення.
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