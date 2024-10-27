Зірка "МастерШефа" Мартиновська показала своїх батьків і який сюрприз для них зробила

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська зворушливо привітала своїх батьків з важливим святом.

Сьогодні, 27 жовтня, рідні люди зірки святкують річницю весілля. Пара офіційно разом уже 40 років. З нагоди поважної дати Ольга разом з братом організувала батькам поїздку в оздоровчий центр у Моршині. Так, у фотоблогу вона показала щасливих маму й тата, які щоденно відвідують лікувальні процедури. Проте у святковий день кулінарна блогерка порушила правила й подарувала ювілярам пляшку шампанського.

Ольга Мартиновська з батьками / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартиновська з батьками / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"У батьків сьогодні (27 жовтня – прим. ред.) 40 років від дня весілля – річниця. Для мене вони супергерої, тому що мій шлюб протримався півтора роки. І я думаю, як можна 40 років! Звісно, що бувало всяке. Їду їх провідати в санаторій у Моршин. Раніше на срібне весілля дарували срібні ложки, то зараз ми навіть не дивилися, яке це весілля, а з братом вирішили подарувати їм лікування. Щоб попили водички, зробили чекап, підрихтувалися й жили нам ще довго", - зворушила Мартиновська.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська розповіла про свій роман зі старшим чоловіком і чому більше не хоче дітей.

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