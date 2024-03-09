Зірка "МастерШефа" Мартиновська приголомшила, як дізналася про зраду ексобранця з іншою

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка раніше коментувала чутки про роман із Володимиром Ярославським, поділилася своїм гірким досвідом перебування у стосунках з ексобранцем, який зрадив її.

Ольга зізналася, що це трапилося 10 років тому, коли вона зав'язала стосунки на відстані. Так, працюючи за кордоном вона залишалася вірною своєму ексбойфренду, а він вирішив скористатися моментом і завів коханку. Ба більше, він водив її до квартири Мартиновської, яка ще тоді жила в Миколаєві.

"Ми познайомилися на весіллі у подруги і будували стосунки на відстані. Я навчалася і працювала у Франції. Я була і залишаюся романтиком. І думала, що відстань – не перешкода і можна залишатися вірним. Я приїхала і на власні очі побачила, що в моїй квартирі, в якій він жив, приходили дівчата. А зі мною в листуванні було кохання. Але це було 10 років тому", - розповіла Ольга Мартиновська в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ольга Мартиновська

Також Ольга поділилася тим, як після повернення з Франції вона побачила, що її ексобранець зовсім не радий бачити її. Згодом під час прибирання знаменитість все ж випадково побачила листування з іншою дівчиною. Ба більше, коханка, за словами Мартиновської, робила селфі на кухні її квартири.

"Я роблю сюрприз, приїжджаю вночі. Дзвоню в двері власної квартири в Миколаєві. Він відкриває і запитує, чому я не попередила й пішов спати. У мене тоді жевріло щось. Він йде на роботу, я витираю пил, протираю ноутбук, а на екрані відкрита переписка. Там було фото, ню фото, переписка, селфі жінки з моєї квартири, на моїй кухні. І мене понесла злість. Я поїхала, і вже в повідомленнях йому сказала, що є три дні (для виселення – прим. ред.)", - додала кулінарка.

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Літвінова також розповідала про зраду свого колишнього чоловіка і як він вводив її в оману.

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