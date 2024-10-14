Зірка "МастерШефа" Мартиновська розповіла про сварки зі старшим коханим і чому не хоче більше дітей

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка навесні цього року заявила про новий роман, розповіла деталі особистого життя.

Щоправда, знаменитість не була багатослівною. За її словами, коханий Руслан категорично проти афішування їхнього роману. Тож, Ольга вирішила поважати рішення обранця. І навіть попри свою готовність розповідати про нове кохання, доволі стримано відповіла на запитання.

"Я пообіцяла нічого не коментувати цій людині. Це була його ініціатива. Я вийшла заміж 10 років тому, прожила рік у шлюбі. Потім нікого взагалі не було, крім роботи й дитини, і тут нарешті стосунки. Звісно, я хочу про це кричати на весь світ. А іншим не подобається, тому я мовчу", - розповіла кулінарка у коментарі "Люкс ФМ".

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Проте Мартиновська все ж пролила трохи світла на побут з коханим і зазначила, що за час їхніх стосунків траплялося різне. Проте вони завжди досягали порозуміння шляхом відвертого діалогу.

"Звісно були конфлікти, непорозуміння та невдоволення. Але це все такі побутові речі, які розмовою вирішуються. Треба домовлятися. Це здорова розмова й рішення", - поділилася Ольга.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Відомо, що пара виховує дітей від попередніх шлюбів. Проте, за словами зірки, до спільних малюків вона вже не готова. Натомість каже, що вільний час у майбутньому вона планує присвячувати собі.

"Думала, що встигну до 35. І зараз мені 35, але я не встигла, як планувала. Боженька, мабуть, бачить це інакше. А далі, чесно, не хочу. Ще й досвід бути мамою-одиначкою. Ті, хто його мають, мене зрозуміють. Він непростий. Хочеться вже якогось часу для себе ", - пояснила Мартиновська.

Нагадаємо, нещодавно 57-річний актор Остап Ступка захопив романтичними фото з молодою коханою у водоймі.

Читайте також: