Зірка "МастерШефа" Мартиновська відправила 8-річну донечку за кордон і показала її нове хобі

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала, як минають літні канікули її донечки Віри.

Так, 8-річна дівчинка вирушила до дитячого серфінг-табору в Пеніше, Португалія. Тож, разом з інструкторами вона навчається підкорювати хвилі океану й знайомиться з новими друзями. Зіркова мама у своєму фотоблогу вже похизувалася першими досягненнями Віри й як вона майстерно катається на дошці. І зізналася, що теж би у такому віці залюбки побувала у схожому таборі. Втім, зараз працює в Україні й знімається у нових проєктах.

"Моя дівчинка. Десь на березі океану знайомиться з новими людьми і новим заняттям. Якби мене повернули в дитинство, я б все літо проводила в таборах... Поки що я в Броварах, а Вірунчик в Пеніше ловить хвилю", - написала Ольга.

Донька Ольги Мартиновської / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Донька Ольги Мартиновської / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Мартиновська також поділилася фото доньки, на якому вона готується до свого першого заняття та нанесла спеціальний сонцезахисний засіб на обличчя.

Донька Ольги Мартиновської / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно коханка екса Лорак Анастасія показала свого підрослого сина від попереднього шлюбу й публічно звернулася до нього.

Читайте також: