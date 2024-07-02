Зірка "МастерШефа" Мартиновська відправила 8-річну донечку за кордон і показала її нове хобі

Віра вирушила на відпочинок без мами й знайшла нове захоплення.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала, як минають літні канікули її донечки Віри.
Так, 8-річна дівчинка вирушила до дитячого серфінг-табору в Пеніше, Португалія. Тож, разом з інструкторами вона навчається підкорювати хвилі океану й знайомиться з новими друзями. Зіркова мама у своєму фотоблогу вже похизувалася першими досягненнями Віри й як вона майстерно катається на дошці. І зізналася, що теж би у такому віці залюбки побувала у схожому таборі. Втім, зараз працює в Україні й знімається у нових проєктах.
"Моя дівчинка. Десь на березі океану знайомиться з новими людьми і новим заняттям. Якби мене повернули в дитинство, я б все літо проводила в таборах... Поки що я в Броварах, а Вірунчик в Пеніше ловить хвилю", - написала Ольга.
Мартиновська також поділилася фото доньки, на якому вона готується до свого першого заняття та нанесла спеціальний сонцезахисний засіб на обличчя.
Нагадаємо, нещодавно коханка екса Лорак Анастасія показала свого підрослого сина від попереднього шлюбу й публічно звернулася до нього.
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