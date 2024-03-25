Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірка "МастерШефа" Мартиновська вперше розповіла про нові стосунки та розсекретила ім'я коханого

Зірка "МастерШефа" Мартиновська вперше розповіла про нові стосунки та розсекретила ім'я коханого

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Шеф-кухарка також поділилася, як знайомила доньку з новим обранцем.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно розповіла про зради колишнього, вперше зізналась, що більше не самотня.

Знаменитість поділилася, що перебуває у стосунках. Обранця шеф-кухарки звуть Русланом. Утім, показувати коханого Мартиновська поки не квапиться. За словами знаменитості, в її коханого до неї був шлюб, а також він має дітей. Тож, з поваги до минулого Руслана Ольга поки не квапиться на загал ділитися подробицями їхнього особистого життя.

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska
Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Я ненавмисно приховую. У нього свої сімейні обставини. Я з повагою ставлюся до нього, його дітей та партнера, з яким він прожив велику частину життя. Важливо, аби з усіх сторін все владналося, ніхто не був ображений і душевно поранений. Та й не завжди хочеться великої публічності в особистих питаннях", - розповіла зірка кулінарного шоу в інтерв'ю kp.ua.

Ольга Мартиновська поділилася, що вже встигла познайомити коханого зі своєю донькою Вірою від колишніх стосунків. Утім, поки їхні взаємини складаються не так, як цього б хотілося зірці. За словами Ольги, вони відчувають конкуренцію між собою.

Ольга Мартиновська з донькою / © instagram.com/olga_martynovska
Ольга Мартиновська з донькою / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Я їх знайомлю, намагаюся звести. Але вони поводяться як два конкуренти. Віра звикла, що вона мамина улюблена донечка і мама належить їй. Вона й каже: "Я чула, що Руслан ображається на тебе, що ти багато працюєш і в тебе немає часу на нього. І що? Я все життя таке терплю і то не ображаюся так сильно. А він що? Пару місяців. Хай потерпить", - поділилася шеф-кухарка.

До речі, у Мартиновської з новим коханим виникають непорозуміння через її роботу. Зокрема, обранець ображається, що Ольга приділяє багато часу своїм проєктам, а йому ж хочеться теж бачитися з коханою.

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska
Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Ми всі егоїсти. Звісно, мій партнер, відчуваючи себе десь на енному місці у списку моїх справ, теж думає про свого егоїста, хоче мати можливість бачити мене. Я пояснюю, що це тимчасово, правда, заспокоїти у мене не сильно виходить. Тому стосунки у нас увесь час на пороховій бочці". – розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина зізналась, що більше не самотня. Артистка також показала свого коханого, з яким знялася у пікантному фотосеті.

Читайте також:

Наступна публікація