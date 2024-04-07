Зірка "МастерШефа" Мартиновська закрутила роман зі старшим на 17 років коханим і розповіла про нього

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно вперше розповіла про нові стосунки, детальніше поділилася подробицями про свого коханого Руслана.

Кулінарна блогерка зізналась, що в неї був певний ідеал чоловіка, а її бойфренд повністю йому відповідає. Зокрема, Руслан вищий за Мартиновську, а також значно старший. Різниця у віці між закоханими становить 17 років.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Він приблизно такий, як я собі уявляла. Для мене було принципово важливим завжди, щоб мій обранець був високого зросту, бо в мене зріст 173 см. Просто я поряд із чоловіками, які нижчі за мене, почуваюсь динозавром чи гігантом, мені некомфортно. Я вірю в любов між парами будь-якого зросту, але у кожного з нас свої таргани в голові. Ще він має бути старшим за мене, бо я вже мама для Віри і не хочу бути мамою для когось іншого. У нас 17 років різниця у віці", - поділилася Ольга на шоу "Прокинься з Ектором".

Мартиновська зізналась, що раніше знала Руслана, адже він працює в ресторанній сфері та є досить відомим у вузьких колах. Спілкуватися ж парочка почала завдяки Instagram. Руслан відреагував на допис Мартиновської, де вона розповідала рецепт страви. Між закоханими промайнула іскра, а їхнє просте спілкування переросло в роман.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Зазначимо, Ольга Мартиновська наприкінці березня вперше розповіла, що більше не самотня. Утім, показувати коханого знаменитість не квапиться з поваги до минулого свого обранця.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна зізналась, що більше не самотня та перебуває у стосунках. Також акторка відверто розповіла про свого коханого.

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