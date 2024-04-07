Зірка "МастерШефа" Мартиновська зізналася, скільки грошей щомісяця витрачає на життя з донькою

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно ділилася подробицями про свого старшого на 17 років коханого, розповіла про свої витрати на життя з донькою Вірою у Києві.

Як зізнається Ольга, в середньому щомісяця вона витрачає три тис. доларів (близько 116 тис. грн). І додала, що здебільшого кошти йдуть на забезпечення її 8-річної донечки Віри. Бо за словами зіркової мами, їй би вистачило лише однієї тисячі доларів. Тим не менш кулінарна експертка зазначила, що кругленьку суму вона вкладає в оренду житла, власні базові потреби та розвиток для дитини.

Ольга Мартиновська з донькою / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Чесно, близько трьох тис. дол. Це оренда квартири й забезпечення дитини виходить дві тис. дол. Це няня, теніс, плавання, ролики, французька й англійська мови, якісь розваги, іграшка… Я підрахувала – це виходить дві тисячі. До того ж квартира, бензин. А себе я не сильно балую: не воджу себе по ресторанам і не вдягаю якісь бренди", - зізналася Ольга в програмі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно відома українська блогерка, травесті-діва Монро відверто розповіла про свої доходи та витрати під час повномасштабної війни в Україні.

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