Зірка "МастерШефа" Мартиновська насмішила новим досягненням доньки та похизувалася відпочинком у горах

Знаменитість поділилася теплими сімейними кадрами.

Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська влаштувала вікенд у Карпатах.

У своїх Instagram-сториз зірка показала, як прямує з донечкою Вірою на відпочинок до Буковеля. Дівчата влаштували невеликий комфортний та атмосферний куточок у купе поїзда. На кадрах видно, як мама насолоджується компанією доньки, про що вона сама зазначила на світлинах.

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга також поділилася кумедним моментом зі своєю донькою, яка почала освоювання нової навички. На кадрах видно, як Віра намагається почистити волоський горіх без застосування підручних засобів, а просто руками. Публікацію зіркова мама ніжно підписала так: "Білочка вчиться чавити горіхи. Таке смішне росте, не можу!"

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Наступне фото Мартиновська зробила разом з донечкою та показала, яке в них дозвілля під час поїздки. На світлині видно, як Ольга стоїть у проході купе, а донька нависає над нею з верхньої полиці.

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська відверто розповіла про своє ставлення до ін’єкцій краси. Знаменитість поділилася секретами догляду за зовнішністю.

