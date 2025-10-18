- Дата публікації
Зірка "МастерШефа" Мартиновська насмішила новим досягненням доньки та похизувалася відпочинком у горах
Знаменитість поділилася теплими сімейними кадрами.
Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська влаштувала вікенд у Карпатах.
У своїх Instagram-сториз зірка показала, як прямує з донечкою Вірою на відпочинок до Буковеля. Дівчата влаштували невеликий комфортний та атмосферний куточок у купе поїзда. На кадрах видно, як мама насолоджується компанією доньки, про що вона сама зазначила на світлинах.
Ольга також поділилася кумедним моментом зі своєю донькою, яка почала освоювання нової навички. На кадрах видно, як Віра намагається почистити волоський горіх без застосування підручних засобів, а просто руками. Публікацію зіркова мама ніжно підписала так: "Білочка вчиться чавити горіхи. Таке смішне росте, не можу!"
Наступне фото Мартиновська зробила разом з донечкою та показала, яке в них дозвілля під час поїздки. На світлині видно, як Ольга стоїть у проході купе, а донька нависає над нею з верхньої полиці.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська відверто розповіла про своє ставлення до ін’єкцій краси. Знаменитість поділилася секретами догляду за зовнішністю.