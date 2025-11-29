Зірка "МастерШефа" Мартиновська показала ексчоловіка і зробила заяву про їхній стосунки

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала ексчоловіка Івана Кобця з їхньою донькою Вірою.

Знаменитість в Instagram говорить, що ніч в Україні була неспокійною. Зокрема, російські окупанти масовано обстріляли Київ ударними безпілотниками та ракетами. Проте Ользі Мартиновській хоча б трішки було спокійніше, адже її донька перебувала за кордоном. 9-річна Віра поїхала гостювати до тата – колишнього чоловіка Ольги Мартиновської.

Колишній чоловік Ольги Мартиновської з їхньою донькою / © instagram.com/olga_martynovska

Кулінарна експертка ділиться, що неабияк тішиться тому, що вони з Іваном Кобцем змогли налагодити стосунки та не тримати зла одне на одного. Першою чергою колишнє подружжя думало про доньку. За словами Мартиновської, що сталося між ними з ексчоловіком – це їхні справи. Тим часом у Віри є мама й тато, які однаково її люблять та піклуються про неї.

"Ніч знову не для сну. Гуркотіло, а я просто думала, як добре, що Віра у тата. Як добре, що у Віри є тато, що ми налагодили стосунки і в неї є дві сім'ї, дві сильні любові. Проблеми та стосунки дорослих - це їхні проблеми, дітям - безумовна любов та турбота", - говорить кулінарка.

Колишній чоловік Ольги Мартиновської з їхньою донькою / © instagram.com/olga_martynovska

Зазначимо, Ольга Мартиновська розлучилась із чоловіком Іваном Кобцем 2020 року. Колишнє подружжя разом виховує спільну доньку Віру, якій дев'ять років.

