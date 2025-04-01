Зірка "МастерШефа" Мартиновська показала підрослу доньку від ексчоловіка і ніжно привітала її з 9-річчям

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Суддя кулінарного шоу “МастерШеф” Ольга Мартиновська повідомила про важливе свято в її родині.

Донечка знаменитості від ексчоловіка Івана Кобця святкує день народження. Вірі вже виповнюється 9 років. Тож, з нагоди свята Ольга Мартиновська присвятила дівчинці вітальний допис в Instagram. Зокрема, кулінарна експертка опублікувала свіжі фото з Вірою.

Донька Ольги Мартиновської святкує день народження / © instagram.com/olga_martynovska

Також знаменитість показала, як ніжно вітала донечку з 9-річчям. На Віру чекав приємний сюрприз. Ольга Мартиновська підготувала для іменинниці святковий торт зі свічками. Окрім того, суддя кулінарного шоу адресувала донечці теплі слова. Знаменитість зазначила, що раніше хотіла бути для донечки всім. Утім, нині ж вона розуміє, що Віра має сама прокладати свій життєвий шлях. Тим часом Ольга Мартиновська спостерігатиме за успіхами дівчинки та завжди буде поруч, аби в разі необхідності допомогти.

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Ольга Мартиновська з донькою / © instagram.com/olga_martynovska

“Моя маленька незалежність! Я мріяла саме про тебе. Ти фантастична дівчинка. Колись я писала, що буду тобі всім — і провідником, і ангелом, і другом, і мамою, і татом…Я передумала…Я буду просто твоїм спостерігачем. Ти сама так класно знаєш, чого хочеш, так тонесенько відчуваєш світ, бачиш людей і вивчаєш себе. Мої василькові очі!” — адресувала доньці знаменитість.

Донька Ольги Мартиновської святкує день народження / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки Віра Брежнєвої було свято. Старша донька виконавиці святкувала день народження. Артистка ніжно привітала Соню з 24-річчям та показала її рідкісні фото.