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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
813
Час на прочитання
1 хв

Зірка "МастерШефа" Мартиновська потрапила в ДТП у Києві та показала фото пошкодженого авто

Ольга Мартиновська також розповіла, через що сталася ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська повідомила, що потрапила в ДТП у Києві.

У своєму Instagram знаменитість вже розповіла, як і чому це сталося. Винуватицею ДТП була сама ж кулінарка, на щастя, без участі інших автівок. Ольга Мартиновська розповіла, що сталося це в паркінгу ЦУМу. Знаменитість не вписалася в поворот та врізалася бампером.

Кулінарка зазначила, що, на щастя, ніхто не постраждав, чого не скажеш про авто. Ользі Мартиновській доведеться ремонтувати автівку, в якій тепер вм'ятина на бампері та облізла фарба. Знаменитість також вже показала, який вигляд тепер має її машина.

Ольга Мартиновська потрапила в ДТП / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартиновська потрапила в ДТП / © instagram.com/olga_martynovska

"Ой, хтось наївся паски і не вліз у поворот паркінгу ЦУМу. Ніхто крім фарби і бампера не постраждав. Ну і мого гаманця на ремонт", - поділилася знаменитість.

Суддя кулінарного шоу зазначила, що ДТП сталася через її неуважність та відсутність концентрації. Тож, вона закликала бути обережними за кермом.

"Я сама в'їхала…Ну тобто не в'їхала в поворот. Ніхто не винен, я сама мавпа…Це суто моя неуважність і відсутність концентрації. Будьте завжди обережні",  - закликала кулінарка.

Ольга Мартиновська потрапила в ДТП / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартиновська потрапила в ДТП / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська прокоментувала конфлікт зі своєю колегою Тетяною Літвіновою. До слова, раніше вони товаришували, однак наразі навіть не спілкуються.

Дата публікації
Кількість переглядів
813
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