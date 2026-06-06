Зірка "МастерШефа" Мартиновська різко відреагувала на критику її нової зовнішності: фото до та після

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Зірка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська відреагувала на хвилю критики, яка здійнялася після того, як вона продемонструвала вражаючі зміни у зовнішності.

Так, нещодавно кулінарка поділилася результатами дворічної роботи над собою. Зірка розповіла, що весь цей час перебувала під пильним наглядом косметологині, яка розробила для неї індивідуальну програму догляду. Завдяки комплексу косметологічних процедур Мартиновській вдалося значно покращити стан шкіри та освіжити зовнішність.

У Мережі приватної клініки опублікували світлини у форматі «до» та «після», на яких помітні зміни. Втім, далеко не всі користувачі повірили, що такого результату вдалося досягти без пластичної хірургії. Деякі коментатори припустили, що справа у вдало підібраному освітленні або ж хірургічному втручанні. Окремо дісталося й збільшеним губам знаменитості, які також стали предметом обговорення.

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Ольга Мартиновська — до (зверху) та після (нижче) інтенсивних косметологічних процедур

Сама ж Мартиновська вирішила не залишати схожі закиди без відповіді. У своєму Instagram вона емоційно відреагувала на критику та наголосила, що не робила жодних пластичних операцій. За словами телеведучої, секрет її змін полягає у системному догляді за собою, правильному харчуванні та регулярних косметологічних процедурах, які вона робила протягом двох років.

«В Threads не сиджу і не зважаю на мізерних коментаторів. Дякую дівчатам за підтримку і тверезий розум. Якщо коротко — два роки процедур, жодної операції не було. Догляд, харчування. Якби ще стресу не було», — написала знаменитість.

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно ще один суддя «МастерШефа» Ектор Хіменес-Браво наважився на операцію на повіках. Він показав результат після й приголомшив змінами.

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