Зірка "МастерШефа" Мартиновська відповіла, чи помирилася з кумою Літвіновою після публічного конфлікту

Тетяна Літвінова та Ольга Мартиновська

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Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська зізналась, чи помирилася зі своєю колегою та кумою Тетяною Літвіновою, з якою в неї конфлікт.

Зокрема, знаменитості публічно розповіли про їхні непорозуміння. Хоч Мартиновська зізнавалась, що їй хотілося б помиритися і вона сподівається, що розголос конфлікту цьому посприяє, але возз'єднання не сталося. Суддя кулінарного шоу на проєкті "Тур зірками" говорить, що вони з Літвіновою не вийшли на зв'язок.

"Після всіх цих історій і перемовин в медіапросторі ми так і не списалися, не зустрілися, не вийшли на комунікацію", - говорить кулінарна експертка.

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Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

Також Тетяна Літвінова не спілкується зі своєю похресницею – 9-річною Вірою. Ольга Мартиновська говорить, що донька запитувала в неї, де її хрещені батьки, утім, через їхню відсутність дівчинка не страждає.

"І з Вірунею Таня також не підтримує зв'язок. Тобто поки ми мовчимо. Вона запитувала якось: "Мамо, а де мої хрещені батьки взагалі?". Бо і хрещений батько також десь не в нашій площині, і хрещена. Але сказати, що вона страждає чи що це завдає якусь психологічну травму, то ні, не скажу", - поділилася знаменитість.

Ольга Мартиновська з донькою / © instagram.com/olga_martynovska

Конфлікт Ольги Мартиновської та Тетяни Літвінової – що відомо

Раніше кулінарні експертки були подругами. Утім, вони різко звели їхнє спілкування до нуля. Лише навесні цього року Тетяна Літвінова зізналась, що конкретної сварки між ними насправді не було. Проте вона натякнула, що Мартиновська її образила, коли почала працювати на "МастерШефі". Літвінова нібито не на позитивній ноті залишила проєкт, де з неї "зробили опудало". Кулінарна експертка не змирилася з тим, що коли її травили, близька людина мовчала.

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Ольга Мартиновська теж виклала свій бік історії. Знаменитість пригадала, що подруга її підтримала, коли вона зайняла суддівське крісло. Що ж стосується травлі, то, за словами кулінарної експертки, цього не було. Також Мартиновська зізнавалась, що хотіла б відновити їхні приятельські стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська підтвердила, що знову в стосунках. Ба більше, вона навіть показала свого обранця – відомого ресторатора.