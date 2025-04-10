Зірка "МастерШефа" Мартиновська вперше прокоментувала конфлікт із Літвіновою: "Була допущена помилка"

Тетяна Літвінова та Ольга Мартиновська

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Суддя кулінарного шоу “МастерШеф” Ольга Мартиновська, яка нещодавно вітала доньку з 9-річчям, вперше прокоментувала конфлікт зі своєю колегою та експодругою Тетяною Літвіновою.

Раніше кулінарні експертки товаришували та навіть якийсь час жили разом. Утім, після того, як Мартиновська стала суддею “МастерШефа”, де раніше також працювала й Літвінова, їхні стосунки різко погіршилися. В інтерв’ю Славі Дьоміну Ольга говорить, що ділилася з подругою новиною, що її затвердили на проєкт. За словами кулінарки, Літвінова тоді була щиро рада за неї.

“Мені щиро шкода, що класні стосунки не вічні і вразливі через якісь наші особисті погляди. Я не вважаю цю ситуацію, яка склалася, що я стала суддею, зрадництвом. Я не замовчувала про це. До того, як прийти на майданчик як суддя, я сказала, що мене затвердили. Таня, на моє тоді абсолютно щире відчуття, щиро благословила мене”, — пригадала шеф-кухарка.

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Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Сама Літвінова раніше говорила, що не на позитивній ноті пішла з “МастерШефа” і особисто її зачепило, що “близька людина мовчить, коли тебе травлять”. Утім, Мартиновська запевняє, що нічого подібного не було. Кулінарка стверджує, що Мартиновську не травили, а якщо й згадували про неї, то з “ніжністю та полюбовно”.

“Не погоджуюся з цим. Хто травив, як травив, де травив? Я не була свідком травлі Тані чи поганих висловів про неї ніколи, ніхто погано не говорив. Що могло бути…Коли на майданчику холодно, а Ектор — колумбієць, йому завжди жарко. Коли мені холодно, Ектор міг просто підкольнути і сказати: “Ти як твоя Таня, їй завжди було холодно“. Я не вважаю це травлею, це полюбовно, ніжно”, — ділиться Мартиновська.

Кулінарка говорить, що після відвертих зізнань Літвінової не намагалася з нею зв’язатися та поговорити. Тим не менш, Ольга переконана, що для цього ще настане час. Знаменитість говорить, що Літвінова для неї була дійсно близькою людиною, якій вона неабияк вдячна, тож їй хотілося б налагодити їхні стосунки.

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

“Десь відбулося якесь непорозуміння чи образа. Можливо, була допущена помилка з мого боку…Мені щиро прикро і боляче втратити ці стосунки. Я дуже поважаю Таню і дуже вдячна за все, що вона зробила. Я не припиняла цього спілкування. Я думаю, ще пройде час, подумати над цим і прийти до спільного бажання прояснити ситуацію”, — додала знаменитість.

Конфлікт Ольги Мартиновської та Тетяни Літвінової — що відомо

Вперше про їхні непорозуміння заговорила Тетяна Літвінова в інтерв’ю Аліні Доротюк. Знаменитість тоді зізналась, що якоїсь конкретної сварки не було. Утім, Літвінова натякала, що Мартиновська її образила. Сталося це тоді, коли Ольга почала працювати суддею на “МастерШефі”. За словами Літвінової, вона не на позитивній ноті пішла з проєкту і з неї “зробили опудало”. Тим часом близька людина, а за натяками кулінарки — це Мартиновська, мовчала, коли її травили. Літвінова зізналась, що саме з цим не змогла змиритися, тому їхня дружба припинилася.