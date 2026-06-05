Зірка "МастерШефа" Мартиновська зробила підтяжку обличчя і збільшила губи та шокувала змінами

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Зірка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська шокувала змінами в зовнішньому вигляді.

Знаменитість постійно перебуває під прицілом камер. Тож, кулінарна експертка ретельно стежить за зовнішністю, аби мати гарний вигляд. Допомагає їй в цьому одна з клінік у сфері косметології. І результат просто приголомшує.

Ользі Мартиновській розробили спеціальній план. Загалом, кулінарна блогерка перенесла підтяжку обличчя, ліфтинг, ексозому, біоревіталізацію, ін’єкції, збільшення губ та крапельниці. Це все допомогло покращити якість шкіри, додати пружності та зволоження, але при цьому риси обличчя лишились незмінними. У клініці вже й порівняли, який вигляд знаменитість мала 2024 року та який має зараз.

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Ольга Мартиновська

Сама ж Ольга Мартиновська лишилась задоволеною. Знаменитість не приховує, що їй подобаються зміни в зовнішньому вигляді, і вона переконана, що ухвалила правильне рішення, коли вдалась до таких косметологічних процедур.

Ольга Мартиновська

Нагадаємо, нещодавно зірка «Дизель шоу» Вікторія Булітко вдалась до кардинальних змін. Щоправда, вона експериментувала з зачіскою. Акторка неочікувано стала білявкою та коротко підстриглась.

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