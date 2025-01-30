Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська розсекретила свої нові стосунки: "Людина, яку кохаю"

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно показувала своїх батьків, розсекретила нові стосунки.

Особисте життя кулінарки оповите таємницями, адже вона про нього майже нічого не розповідає. Тож, час від часу в Мережі з'являються різноманітні плітки. Ба більше, дійшло до того, що Мартиновській приписують роман із колегою Володимиром Ярославським. Однак сама ж зірка кулінарного шоу запевняє, що їх пов'язує лише дружба і нічого більше.

"Ми не пара, але водночас — пара платонічна, пара людей, які щиро люблять одне одного, але без сексуального контексту. У нас дуже близькі, класні та комфортні дружні стосунки. Я пишаюся ним, захоплююся його талантом. Ми підтримуємо одне одного, десь внутрішньо конкуруємо і цим робимо одне одного кращими", - розповіла кулінарка в інтерв'ю "Фокусу".

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Тим не менш, поруч із Ольгою Мартиновською є кохана людина. Щоправда, їхні стосунки наразі перебувають на стадії становлення. Однак Мартиновська вірить, що їм вдасться побудувати сім'ю. Поки ж пара ще не живе разом та вчиться підлаштовуватися одне до одного.

"Щодо особистого — мені складно відповідати, адже все в процесі становлення. Є людина, яку я кохаю, і так само вірю, що ця людина любить мене. Ми не живемо разом, намагаємося вибудовувати стосунки. Раніше я думала, коли люди кохають одне одного, все дуже просто: живуть щасливе життя і помирають в один день, але це наївно. Ми дорослі і сформовані, змінюватися складно, всім потрібно підлаштовуватися. Ми в процесі, я триматиму в курсі всіх, кого це цікавить. Ми точно зробимо все, щоб упоратися", - поділилася кулінарка.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер в інтерв'ю ТСН.ua висловилася про нові романи. Також артистка прокоментувала плітки довкола її особистого життя.

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