Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська показала, як із донькою екстремально відсвяткувала 36-річчя

В Ольги Мартиновської був день народження. Знаменитість святкувала його в компанії доньки.

Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала, як святкувала день народження.

Так, 2 вересня кулінарній експертці виповнилося 36 років. Знаменитість святкувала день народження з 9-річною донькою Вірою. Ольга Мартиновська влаштувала екстремальні розваги. Вони разом каталися на вейксерфінгу.

Першою хвилі Дніпра підкорювала кулінарна експертка. Блогерці майстерно вдавалося кататися на дошці. Як зазначила Ольга Мартиновська, у свій 36-й день народження вона дійсно була неабияк щасливою.

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

"На день народження друзі і дошка – все, що треба для маленького великого щастя. Вода ще тепла і м'яка, Дніпро дуже красивий… Поїду далі, як і раніше, на своїй хвилі", - ділиться кулінарна експертка.

На дошку також ставала й Віра. Як виявилося, дівчинка вже теж вміє доволі чудово підкорювати хвилі. Як зазначила блогерка: "Яблуко від яблуні недалеко падає".

Донька Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Донька Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська розсекретила, що купує квартиру в центрі Києва. Кулінарна блогерка вже й внесла перший завдаток.

