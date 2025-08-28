Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська показала свою пошкоджену квартиру внаслідок обстрілу Києва

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала свою пошкоджену квартиру внаслідок нічного обстрілу Києва.

У ніч проти 28 серпня окупанти атакували столицю. Загарбники обстріляли Київ "Шахедами" та ракетами різних типів. Ольга Мартиновська зізналась, що орендована квартира, де вона живе, зазнала пошкоджень. Кулінарка говорить, що їм ще з донькою пощастило, адже в оселі лише повилітали вікна та розбилися деякі речі.

На щастя, у момент обстрілу в квартирі нікого не було. Ольга Мартиновська перебувала у відрядженні у Миколаєві. Тим часом донька кулінарної експертки гостювала у бабусі в Чернігові.

Допис Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

"Мій будинок... Вчора ввечері (27 серпня – прим. ред.) поїхала до Миколаєва у відрядження. Думаю, страшно буде. І вже вночі летить в Київ просто біля квартири. Доля, вдача – що це? Це йо**ні росіяни. Віра у бабусі в Чернігові. Я в Миколаєві. Так би мовити, в найбезпечніших містах. А квартира в Києві без вікон. Малою кров'ю обійшлося. Співчуття всім", - написала кулінарна експертка.

Квартира Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

