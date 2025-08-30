Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська розсекретила купівлю квартири в центрі Києва

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська, будинок якої постраждав від ворожого обстрілу, розсекретила купівлю власної квартири.

Знаменитість хоче придбати житло в центрі Києва. Квартиру Мартиновська обрала в тому ж будинку, де зараз орендує іншу. Кулінарна експертка вже внесла перший завдаток, а нині вона активно працює, аби зібрати всю необхідну суму.

"Я внесла завдаток, щоб купити квартиру в цьому ж будинку, у центрі. Зараз багато працюю, беру кредит, зішкрібаю кошти, щоб нарешті мати власне житло", - говорить знаменитість на проєкті "По хатах".

Ольга Мартиновська зізнається, що в неї все ж таки є побоювання щодо купівлі житла під час війни, однак вона хоче стабільності та мати власну нерухомість. Вона обрала чималу квартиру за розмірами, де буде два санвузли, окрема кімната для неї та дитяча для доньки, кухня і вітальня.

"Хочеться хоч у чомусь якоїсь стабільності. Я зрозуміла, що я хочу квартиру. Хоч нічого зараз не зрозуміло, не стабільно, мені надзвичайно страшно вкладати великі та єдині мої гроші в нерухомість в Україні, але я так впевнено прийняла це рішення. Хочу свої стіни! Там буде два санвузли, буде дитяча кімната і буде в мене єдиний простір – моя кімната, кухня, вітальня", - поділилася знаменитість.

