Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська розсекретила подробиці про завершення дружби з Тетяною Літвіновою

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська вперше відверто розповіла, чому обірвалася її багаторічна дружба з кулінарною експерткою Тетяною Літвіновою.

В проєкті "По хатах" вона згадала, що довгий час сприймала колегу як приклад і навіть "ікону" для наслідування. Ольга вчилася в подруги жіночності, елегантності та захоплювалася її щирістю.

За словами рестораторки, їхнє спілкування з кумою зупинилося досить різко — вони припинили листуватися та запрошувати одна одну на свята. Водночас Мартиновська зізнається, що й досі має теплі почуття до Літвінової й не до кінця розуміє причини такої зміни у їхніх взаєминах.

Тетяна Літвінова та Ольга Мартиновська

Рестораторка припустила, що Літвінова могла почути неправдиву інформацію про неї або ж відчути ревнощі через дружбу з іншими суддями "МастерШеф".

"У мене залишилися запитання, чому ми це не проговорили й не прояснили", — зізналася Мартиновська.

Водночас вона підкреслила, що поважає вибір колишньої подруги та не вимагає пояснень, адже Літвінова доросла людина і має право ухвалювати рішення.

Попри завершення близьких стосунків, Мартиновська й досі тепло відгукується про Літвінову, зокрема про те, як добре вона ставилася до її доньки Віри, та захоплюється її життєлюбством.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська показала свою пошкоджену квартиру внаслідок обстрілу Києва. Кулінарка зазначила, що їм з донькою пощастило.