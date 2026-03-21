Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська вперше зсередини показала власну квартиру в центрі Києва

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала власну квартиру в центрі Києва.

Знаменитість все своє життя орендувала оселю. Кулінарна експертка зізнається, що нарахувала 23 переїзди. Проте Ольга Мартиновська неабияк мріяла придбати власне житло. І от мрія кулінарної блогерки здійснилась.

Ще торік знаменитість придбала житло в центрі Києва. А нині ж кулінарна експертка показала, який вигляд має її житло зсередини. Ольга Мартиновська провела мініекскурсію. Зокрема, квартира наразі перебуває на стадії ремонту. Тим не менш, знаменитість вже приготувала перше печиво у власному домі.

Реклама

Ольга Мартиновська у власній квартирі / © instagram.com/olga_martynovska

"За своє доросле життя я нарахувала 23 переїзди. 23 оселі в різних районах, містах і країнах. У мене ніколи не було власного житла. Звісно, я мріяла, що матиму сім'ю, чоловіка, з яким ми разом зведемо стіни спільного будинку. Чоловіка я поки не дочекалась, а своє гніздо хочеться. З купою страхів я таки наважилась і змогла. У час, коли все руйнується і нас намагаються знищити, як ніколи хочеться створювати та будувати", - поділилась знаменитість.

Ольга Мартиновська у власній квартирі / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, на початку цього року ведучий Григорій Решетнік разом із родиною переїхав до власного заміського будинку. Нещодавно шоумен заговорив про вартість будівництва житла.