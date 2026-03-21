ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська вперше зсередини показала власну квартиру в центрі Києва

Знаменитість здійснила свою мрію — придбала житло.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала власну квартиру в центрі Києва.

Знаменитість все своє життя орендувала оселю. Кулінарна експертка зізнається, що нарахувала 23 переїзди. Проте Ольга Мартиновська неабияк мріяла придбати власне житло. І от мрія кулінарної блогерки здійснилась.

Ще торік знаменитість придбала житло в центрі Києва. А нині ж кулінарна експертка показала, який вигляд має її житло зсередини. Ольга Мартиновська провела мініекскурсію. Зокрема, квартира наразі перебуває на стадії ремонту. Тим не менш, знаменитість вже приготувала перше печиво у власному домі.

Ольга Мартиновська у власній квартирі / © instagram.com/olga_martynovska

"За своє доросле життя я нарахувала 23 переїзди. 23 оселі в різних районах, містах і країнах. У мене ніколи не було власного житла. Звісно, я мріяла, що матиму сім'ю, чоловіка, з яким ми разом зведемо стіни спільного будинку. Чоловіка я поки не дочекалась, а своє гніздо хочеться. З купою страхів я таки наважилась і змогла. У час, коли все руйнується і нас намагаються знищити, як ніколи хочеться створювати та будувати", - поділилась знаменитість.

Ольга Мартиновська у власній квартирі / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, на початку цього року ведучий Григорій Решетнік разом із родиною переїхав до власного заміського будинку. Нещодавно шоумен заговорив про вартість будівництва житла.

Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie