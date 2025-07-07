Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська зізналася, що знову в стосунках: хто її обранець

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла, що знову у стосунках.

Приємною новиною знаменитість поділилася з журналісткою ТСН.ua під час концерту Дмитра Монатіка, який відбувся напередодні в столичному "Українському Домі". Виявляється, Ольга Мартиновська знову зійшлася зі своїм ексбойфрендом, з яким розійшлася у лютому 2025 року.

"Зараз ми разом. Я вже не пам'ятаю, хто перший пішов на примирення, зазвичай він це робить. Взагалі складно описати наші стосунки, тому мені самій трохи незручно і некомфортно про це говорити, бо я сама не знаю, разом ми чи ні. Але, мабуть, більше так. А тоді в лютому ми просто посварилися, розбіглися, потім знову помирилися", – відверто розповіла 35-річна Мартиновська у коментарі ТСН.ua.

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Нагадаємо, у лютому 2025 року Мартиновська зізналася в Instagram, що розійшлася з обранцем незадовго до Дня закоханих. З ким у неї стосунки, знаменитість не коментує, хоча в кулуарах подейкують, що це чоловік з ресторанної сфери: "Ми не приховуємо стосунки, але я їх просто не показую в соцмережах. Ми гуляємо разом, ходимо кудись".

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До слова, на концерт Мартиновська завітала без своєї доньки, 9-річної Віри, бо та зараз на канікулах у батьків знаменитості.

"Веруня зараз у моїх батьків в селі на Миколаївщині. Їй так краще, і мені спокійніше, бо в Києві цього літа, самі бачите, як гучно. Відправила її на півтора місяці, вже скоро буду забирати. Далі вона поїде в табір в Карпати на два тижні, а потім ще в Португалію на серфінг, бо дуже полюбляє цей вид спорту", – поділилася з ТСН.ua кулінарна блогерка.

Нагадаємо, нещодавно в Карпатах вже побувала акторка Ксенія Мішина разом зі своєю мамою.

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