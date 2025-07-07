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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

Зірка "МастерШефа" Ольга Мартиновська зізналася, що знову в стосунках: хто її обранець

Кулінарна блогерка привідкрила завісу особистого життя за лаштунками концерту Дмитра Монатіка

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла, що знову у стосунках.

Приємною новиною знаменитість поділилася з журналісткою ТСН.ua під час концерту Дмитра Монатіка, який відбувся напередодні в столичному "Українському Домі". Виявляється, Ольга Мартиновська знову зійшлася зі своїм ексбойфрендом, з яким розійшлася у лютому 2025 року. 

"Зараз ми разом. Я вже не пам'ятаю, хто перший пішов на примирення, зазвичай він це робить. Взагалі складно описати наші стосунки, тому мені самій трохи незручно і некомфортно про це говорити, бо я сама не знаю, разом ми чи ні. Але, мабуть, більше так. А тоді в лютому ми просто посварилися, розбіглися, потім знову помирилися", – відверто розповіла 35-річна Мартиновська у коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Мартиновська зізналася в Instagram, що розійшлася з обранцем незадовго до Дня закоханих. З ким у неї стосунки, знаменитість не коментує, хоча в кулуарах подейкують, що це чоловік з ресторанної сфери: "Ми не приховуємо стосунки, але я їх просто не показую в соцмережах. Ми гуляємо разом, ходимо кудись".

Нещодавно Ольга Мартиновська запустила нове сніданкове меню в колаборації з одним столичним стейкхаузом

Нещодавно Ольга Мартиновська запустила нове сніданкове меню в колаборації з одним столичним стейкхаузом

До слова, на концерт Мартиновська завітала без своєї доньки, 9-річної Віри, бо та зараз на канікулах у батьків знаменитості. 

"Веруня зараз у моїх батьків в селі на Миколаївщині. Їй так краще, і мені спокійніше, бо в Києві цього літа, самі бачите, як гучно. Відправила її на півтора місяці, вже скоро буду забирати. Далі вона поїде в табір в Карпати на два тижні, а потім ще в Португалію на серфінг, бо дуже полюбляє цей вид спорту", – поділилася з ТСН.ua кулінарна блогерка.

Нагадаємо, нещодавно в Карпатах вже побувала акторка Ксенія Мішина разом зі своєю мамою.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
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