Зірка "МастерШефа" Тетяна Літвінова вперше зізналася, чому її син повернувся з Америки до України

Зірка проєкту "МастерШеф", ведуча та кулінарна експертка Тетяна Літвінова, яка нещодавно розсекретила свої заробітки, зізналася, де наразі перебуває її 24-річний син Володимир.

За словами знаменитості, її син після тривалого навчання і проживання в Америці прилетів на батьківщину до Києва. Вже в Україні він закінчив ще один столичний університет. Тетяна пояснює це тим, що він прагне насолодитися часом, проведеним разом із батьками, адже його дитинство було повністю самостійним.

"Він у Києві. Повернувся і закінчив університет ім. Шевченка. Не хоче жити за кордоном. Це свідомий вибір. У нього був весь світ, він вільно розмовляє англійською. З 14 років сам літав, квитки бронював, літав. Він прокачаний, але розчарувався в Америці. У нього багато причин, але як для нього особисто, він повернувся для того, щоб набутися з батьками. Бо все ж таки він дорослішав, перебуваючи за кордоном. Тут ми вже надолужили трошечки", - розповіла кулінарна експертка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тетяна Літвінова з сином. Фото: Facebook Тетяни Літвінової

Як зізналася Літвінова, її син також бачить більше можливостей зі своїм досвідом і знаннями в Україні:

"Він вирішив, що тут для нього є більше шансів з його можливостями, досвідом, освітою для того, щоб себе просувати. Тут органічне середовище. Він любить свою країну, розуміє цих людей", - пояснила Тетяна.

Тетяна Літвінова

Окрім того, знаменитість переживає, що найріднішу людину можуть мобілізувати. Наразі ж 24-річний Володимир займається волонтерством.

"Він у мене один і це дуже важке запитання. Це як розірватися на дві частини. Він допомагає, купує машини… Дуже багато робить насправді, але тихесенько", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Літвінова розповіла про перенесену операцію з видалення новоутворень і реабілітацію після неї.

Читайте також: