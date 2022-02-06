Зірка Мережі Лилу45 заспівала з учасницею на сцені "Голосу країни-12"

У шоу взяла участь Наталія Миколаєнко.

На 1+1 розпочався третій ефір шоу "Голос країни-12".

Цього тижня спробувала свої сили Наталія Миколаєнко з Білої Церкви. 22-річна дівчина присвятила виступ своєму татові, який самотужки виховував доньку. Мама учасниці померла після боротьби з раком, коли дівчині був рік.

"Тато подарував мені максимально багато любові, тепло. У нього вийшло замінити маму і тата. Він побачив в мені талант і повів до музичної школи", – поділилася вона.

пресслужба каналу "1+1"

Наталія декілька разів штурмувала сцену "Голосу" та інших конкурсів. Цього разу підкорювати тренерів вона вирішила з хітом молодої виконавиці Лилу45 – "Восемь".

На останніх секундах усі тренери натиснули на червоні кнопки. Неочікувано на сцені з’явилася авторка пісні. Разом з Наталею вони заспівали для глядачів.

Коли настав час обирати свого тренера, Миколаєнко пішла до команди Наді Дорофєєвої.

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