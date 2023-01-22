Зірка "Месників" Джеремі Реннер отримав 30 переломів після того, як його переїхав ратрак

Актор досі перебуває у лікарні і показав, як відбувається його реабілітація.

Зірка "Месників", американський актор Джеремі Реннер поступово одужує після нещасного випадку, коли його переїхала снігоприбиральна машина.

На сторінці в Instagram артист поділився новим фото з лікарні і показав, як відбувається його реабілітація. На знімку Реннер лежить на лікарняному ліжку, а лікар-реабілітолог розробляє праву ногу актора.

Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

У дописі під світлиною Джеремі поділився, що у результаті інциденту він отримав більше ніж 30 переломів кісток:

"Ранкові тренування, плани – все змінилося цього нового року. Я хочу подякувати всім за ваші повідомлення та увагу до мене та моєї родини. Велика любов і вдячність вам усім. Ці понад 30 зламаних кісток загояться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і зв'язок із родиною та друзями. Любові та благословення всім вам", - написав актор.

Джеремі Реннер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що трагічний інцидент з Джеремі Реннером стався просто на початку року – 1 січня. Актор розчищав доріжку біля будинку на ратраку, ненадовго вийшов з траснсопртного засобу, як той раптом поїхав. Реннер намагався зупинити ратрак на ходу, але не впорався, і снігоприбиральна машина переїхала його. У результаті нещасного випадку артист втратив дуже багато крові, його стан оцінювали як критичний.

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