Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірка "Месників" Джеремі Реннер отримав 30 переломів після того, як його переїхав ратрак

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірка "Месників" Джеремі Реннер отримав 30 переломів після того, як його переїхав ратрак

Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Актор досі перебуває у лікарні і показав, як відбувається його реабілітація.

Зірка "Месників", американський актор Джеремі Реннер поступово одужує після нещасного випадку, коли його переїхала снігоприбиральна машина.

На сторінці в Instagram артист поділився новим фото з лікарні і показав, як відбувається його реабілітація. На знімку Реннер лежить на лікарняному ліжку, а лікар-реабілітолог розробляє праву ногу актора.

Джеремі Реннер / © instagram.com/jeremyrenner
Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

У дописі під світлиною Джеремі поділився, що у результаті інциденту він отримав більше ніж 30 переломів кісток:

"Ранкові тренування, плани – все змінилося цього нового року. Я хочу подякувати всім за ваші повідомлення та увагу до мене та моєї родини. Велика любов і вдячність вам усім. Ці понад 30 зламаних кісток загояться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і зв'язок із родиною та друзями. Любові та благословення всім вам", - написав актор.

Джеремі Реннер / © Associated Press
Джеремі Реннер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що трагічний інцидент з Джеремі Реннером стався просто на початку року – 1 січня. Актор розчищав доріжку біля будинку на ратраку, ненадовго вийшов з траснсопртного засобу, як той раптом поїхав. Реннер намагався зупинити ратрак на ходу, але не впорався, і снігоприбиральна машина переїхала його. У результаті нещасного випадку артист втратив дуже багато крові, його стан оцінювали як критичний.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
13к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація