Зірка "Месників" Джеремі Реннер після серйозної аварії у критичному стані перебуває в реанімації

Стало відомо, як після серйозної аварії почувається зірка фільму "Месники", американський актор Джеремі Реннер.

Нині знаменитість перебуває у реанімації. Лікарі оцінюють його стан, як "критичний, але стабільний". Інсайдер розповів виданню CNN, що Джеремі довелося зробити дві операції. Також відомо, що під час аварії знаменитість отримав тупу травму грудної клітини, а також травми опорно-рухового апарату.

Джеремі Реннер / Фото: Associated Press

Видання TMZ дізналось, трактор-снігохід переїхав актору ногу, коли той чистив дорогу від снігу. Реннер почав втрачати багато крові, однак сусід, який виявився медиком, врятував знаменитість. Він наклав турнікет на ногу Джеремі. Саме це врятувало життя актора, адже він зумів дочекатися лікарів та не втратив надто багато крові.

Нагадаємо, на новорічних вихідних із Джеремі Реннером стався нещасний випадок. Під час прибирання снігу актор потрапив у ДТП. Знаменитість терміново госпіталізували до лікарні вертольотом.

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