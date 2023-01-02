Зірка "Месників" Джеремі Реннер потрапив у серйозну ДТП: актора терміново госпіталізували

Представники актора розповіла, у якому стані він нині перебуваЄ.

Зірка фільму "Месники" від компанії Marvel, американський актор Джеремі Реннер потрапив у серйозну ДТП.

Як повідомляє Deadline, аварія сталася на новорічних вихідних через негоду, зокрема коли знаменитість прибирав сніг.

Представник актора розповів, що Джеремі нині перебуває у критичному стані у лікарні, куди його доставили вертольотом.

"Ми можемо підтвердити, що Джеремі перебуває у критичному, але стабільному стані із травмами, отриманими внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з погодними умовами під час прибирання снігу. Його сім'я з ним, і він отримує чудовий догляд", - зазначив представник актора.

Джеремі Реннер / Фото: Associated Press

Інших подробиць щодо ДТП актора наразі немає. Утім, ймовірно, аварія сталася на озері Тахо в горах Сьєрра-Невада, де днями був сильний снігопад. Відомо, що Джеремі має там нерухомість.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розповіла, як її маленький син у новорічну ніч злякався потужного вибуху. Зокрема, Андрійко почав плакати, а акторка його заспокоювала.

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