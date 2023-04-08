Зірка "Месників" Джеремі Реннер проїхався на електроскутері парком розваг після серйозної аварії

Голлівудський актор Джеремі Реннер поступово проходить реабілітацію, яка дає позитивні результати.

У великодній вікенд зірка "Месників" разом з родиною завітав до парку розваг. На своїй сторінці в Instagram актор поділився усміхненою світлиною з рідними, на якій він позував з тростиною.

Джеремі Реннер з родиною / Фото: instagram.com/jeremyrenner

"Гарна п'ятниця, зробив магію на горі з членами моєї дивовижної родини!", - підписав фото Реннер.

Джеремі Реннер з родиною / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Поки що Джеремі важко багато ходити самостійно, тож для свого комфорту актор скористався електроскутером. Він зручно розташувався на м'якому кріслі та слухав по дорозі музику з колонки.

"Керую, як можу. Весняні канікули 2023", - написав актор.

Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Нагадаємо, що 1 січня цього року Джеремі Реннер потрапив у моторошну аварію - актора випадково переїхав ратрак, коли він прибирав сніг на подвір'ї. Зірку із серйозними травмами терміново госпіталізували до лікарні. У результаті ДТП він отримав понад 30 переломів кісток та травмування.

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