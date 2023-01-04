Зірка "Месників" Джеремі Реннер вперше показався у лікарні після того, як його переїхав ратрак

Зірка Marvel, голлівудський актор Джеремі Реннер вперше вийшов на зв'язок з шанувальниками після нещасного випадку, який стався з ним днями.

На сторінці в Instagram артист опублікував селфі з лікарняного ліжка та показав фанам, який вигляд наразі має. На фото Реннер зображений у палаті, лежачи на ліжку, з трубками у носі. Джеремі подякував шанувальникам за їхню підтримку та добрі слова:

"Дякую всім за теплі слова. Зараз я занадто не в формі, щоб друкувати. Але я посилаю вам усім любов", - коротко звернувся до шанувальників актор.

Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Нагадаємо, що днями з зіркою фільму "Месники" Джеремі Реннером стався нещасний випадок. Актор керував ратраком-сніговим тягачем, аби його родина змогла виїхати з будинку після снігової бурі. Коли артист вийшов з ратраку, транспортний засіб переїхав ногу Реннера. Актор почав втрачати багато крові. На щастя, поруч опинився сусід артиста, який зупинив кровотечу до приїзду лікарів. Джеремі переніс дві операції та перебуває у критичному стані.

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