Зірка "Месників" Кріс Еванс таємно одружився з молодшою на 16 років відомою акторкою

Голлівудський актор Кріс Еванс, який прославився завдяки ролі Капітана Америки у кіновсесвіті MARVEL, таємно одружився.

Про це розповіли інсайдери виданню Page Six. Обраницею знаменитості стала відома португальська акторка Альба Баптіста, яка молодша за нього на 16 років.

Альба Баптіста / Фото: instagram.com/alba.baptista

Зазначається, що пара зіграла весілля 9 вересня. Закохані сказали одне одному так в їхньому будинку в Бостоні, штат Массачусетс. Весільна церемонія акторів була неабияк таємною. Гості свята підписували договір про конфіденційність, а також їм заборонили знімати дійство на камеру.

До слова, Кріс та Альба не робили гучного святкування. Вони запросили лише найближчих рідних та друзів. До речі, на весіллі Еванса були й його колеги, з якими він разом знімався у фільмах MARVEL, зокрема актори Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джеремі Реннер.

Кріс Еванс та Альба Баптіста / Фото: instagram.com/teamcevans

Загалом, про стосунки Кріса Еванса та Альби Баптісти мало що відомо, адже закохані ретельно тримають це у таємниці. Вперше про їхній роман заговорили 2022 року, коли інсайдер розповів, що вони вже понад рік зустрічаються. Актори не коментували ці чутки. Утім, вони давали зрозуміти, що між ними дійсно щось є. Кріс Еванс час від часу публікував фото та відео з Альбою Баптістою та залишав їй коментарі у соцмережах під фото та відео.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Настя Талпа відгуляла весілля у Києві. Флористка організувала розкішне свято, де виступало чимало знаменитостей.

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