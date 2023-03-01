Зірка "Месників" Реннер показав, як тренується у залі через два місяці після серйозної аварії

Зірка "Месників", американський актор Джеремі Реннер нині перебуває вдома на реабілітації. Схоже, знаменитості поступово стає ліпше.

Зокрема, нещодавно він показав в Instagram-stories, як намагається виконувати фізичні вправи, аби не втрачати форму. На відео Реннер на велотренажері крутить педалі однією ногою за допомогою спеціального поясу, при цьому допомагаючи рукою. Схоже, поки іншу ногу Джеремі не може навантажувати.

"Все, що потрібно", - коротко підписав відео знаменитість.

Окрім фізичного здоров'я, Джеремі хвилюється за ментальне. Тож, аби поліпшити психологічний стан, актор читає книгу Марка Непо - "Пробудження".

Фото: instagram.com/jeremyrenner

Зазначимо, 1 січня цього року Джеремі Реннер потрапив у моторошну аварію. Коли знаменитість прибирав сніг, його випадково переїхав ратрак. ДТП ледь не коштувала актору життя. Джеремі із серйозними травмами терміново госпіталізували до лікарні. У результаті інциденту зірка отримав понад 30 переломів кісток та травм різної тяжкості.

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